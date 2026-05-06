ＭＬＢで投手と捕手がサイン伝達に電子機器を用いて意思疎通するピッチコムが導入されているが、マーリンズでは今シーズンからベンチのコーチが捕手に指示を送る伝達システムを導入し、米メディア「ＦＯＸスポーツ」が成果を検証している。あらかじめ球種とコースの組み合わせをコード番号で決め、ベンチから投手コーチが指で捕手に伝え、捕手がピッチコムに入力して投手に伝達する。試合中のバッテリーよりもベンチスタッフの