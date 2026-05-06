ＷＷＥの?明日の女帝?アスカが、?ジーニアス・オブ・ザ・スカイ?ことイヨ・スカイに強烈な先制パンチをくらわせた。?海賊王女?カイリ・セインとのコンビ「カブキ・ウォリアーズ」でイヨ＆リア・リプリーと抗争を続けてきた。リアはＷＷＥ女子王者となってスマックダウンに移籍し、イヨはシングルプレーヤーに戻ったが、アスカも長年の相棒カイリが大量解雇に巻き込まれＷＷＥを去った。一人になっても先週のロウでイヨを襲い、大