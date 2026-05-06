「ブラック企業」という言葉が浸透して久しいが、コンプライアンスが叫ばれる令和の今でも、耳を疑うような暴言や独自ルールが飛び交う職場は少なくないようだ。ガールズちゃんねるに4月下旬、「ブラック企業で言われたとんでも発言」というトピックが立ち、過酷な労働環境を生き抜いた人たちからの悲鳴が相次いだ。トピ主は、正社員として入社したにもかかわらず社会保険への加入を求めた際に言われた驚愕の一言を明かす。「仕事