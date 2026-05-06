「25歳は24歳の半分の値打ち」。投稿を寄せた女性（70代〜／保健師）は若いころ、実母から人格を根底から否定するような言葉を浴びたという。女性が「いわゆる結婚適齢期を過ぎかけたころ」に母親が放ったのは、年齢とともに女性の価値が暴落するという独自理論だ。あまりの言葉に「何も言い返せませんでした」「25歳は24歳の半分の値打ち、26歳は25歳の半分の値打ち、お前の様になんのとりえのない人間は、結婚して親を安心させる