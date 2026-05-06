23歳の誕生日に自身のXを更新フィギュアスケート男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ、中京大）が5日、23歳の誕生日を迎え、Xで幼少期の写真を公開。こどもの日に合わせて投じられた貴重ショット1枚に、ファンから熱い眼差しが向けられている。投稿では「私がついに23歳になりました！たくさんのメッセージをありがとうございます」と感謝を述べ、「今年は色んなことにチャレンジして充実した一年にできるように楽しみます！