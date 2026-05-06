「世帯年収1000万円以上」と聞くと、煌びやかな贅沢三昧を想像する人は多いかもしれない。実際のところ、彼らはどんな生活を送っているのだろうか。神奈川県の50代男性（金融の人事部門管理職など／世帯年収1900万円）は、「税金取られたり〜とか、子育てにお金かかる〜とか、そういう当たり前のことはさておき」と前置きしつつ、自身の生活感を「感覚的には、『イメージするお金持ちにはなってないが、生活にはほぼ困らない』感じ