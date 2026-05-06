多様性の時代ということで、最近は生き方も働き方も選択肢が増えているはずだが、しかし、心のどこかには依然として「ちゃんと働いて一人前」という価値観が根強く残っているようだ。ガールズちゃんねるに4月末、「『働くのが当たり前』って考え、今でも普通ですか？」というトピックが立ち、熱い議論が巻き起こった。トピ主は、家庭の事情や体調など人それぞれの背景がある中で、世間の「働くのが当たり前」という空気に疑問を抱