リョウガとユーキ（撮影・村上順一） 超特急の船津稜雅（リョウガ）と村田祐基（ユーキ）が18日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward2026 SPRING／SUMMER」に出演。「MAX&Co.」のステージでランウェイを歩いた。ウォーキング後にはインタビューに応じた。本番直前、先に歩いたメンバーの志村秀哉（シューヤ）と森次政裕（マサヒロ）から「俺らは２