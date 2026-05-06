友人からの悪意のない報告が、受け手にとっては深く心をえぐる刃になることがある。関東在住の30代女性（事務・管理）は、高校時代の友人と絶縁に至った悲痛なエピソードを投稿で明かした。自身が婦人科がんの抗がん剤治療や流産といった過酷な経験をする中で、友人との間に決定的なすれ違いが生じてしまったようだ。（文：篠原みつき）「ストーリー見たけど大丈夫？」1年ぶりに連絡した結果女性は治療を終えて医師から妊活の許可