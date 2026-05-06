AKB48伊藤百花（撮影・村上順一） AKB48の伊藤百花がこのほど、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward2026 SPRING／SUMMER」に出演。終演後、インタビューに応じた。３ステージのランウェイを歩いた。「緊張で頭が真っ白になることがなく、楽しく歩くことができ、成長したいと思える１日でした」と、充実した表情を見せた。 この日の衣装は、色鮮やかなド