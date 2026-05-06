国民的アイドルグループ「嵐」が、５月末をもって活動を終了する。スポーツ報知では、グループのラストステージとなる「ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ」の東京ドーム公演（５月３１日）まで原則毎週水曜に連載「嵐メモリアル」を掲載。歴代担当記者の取材などをもとに嵐の約２６年の軌跡を振り返る。嵐を担当した３年間（２００９〜１１年）で印象深いのは、国立競技場でのライブだ。東京五輪後、新しい国立競技場になってからは