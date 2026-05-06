◆春季高校野球大阪府大会▽５回戦大阪桐蔭１０―１港＝７回コールド＝（５日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）大阪大会５回戦が大阪市のＧＯＳＡＮＤＯ南港などで行われ、センバツ優勝の大阪桐蔭が港に７回コールド勝ちし、８強に進出した。西武・中村剛也内野手（４２）の長男・勇斗（２年）が「５番・一塁」で公式戦初のクリーンアップを務めて１安打を放った。“おかわりジュニア”は１四球、失策を含めて３度出塁して２得点