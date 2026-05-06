千葉県の市川市動植物園でオランウータンのぬいぐるみを持つ姿が大人気となったニホンザルの「パンチくん」。同園の入場者数は３月に月間過去最多の９万人に達し、４月も前年比３倍となる約６万５０００人とブームが下火になる気配がない。実はパンチくん、３月中旬からサル山にぬいぐるみを持ってきていない。注目されるきっかけとなった“メインイベント”がなくなったのに、なぜ注目を集め続けているのか。同園の関係者に秘密