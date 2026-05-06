6日放送のBS日テレ『わが家の最寄りは秘境駅』（後8：00〜9：00）は、山口の錦川鉄道を紹介する。【番組カット】舞台は山口・錦川鉄道俳優・六角精児がナビゲーターを務める「わが家の最寄りは秘境駅」は、人里離れた山奥にたたずむ無人駅で発見した人に密着し、その生活に迫る。今回は、山口県を走る錦川鉄道。川のせせらぎに包まれた秘境駅に生きる人々の人生をのぞき見る。花を愛する住人を発見。30年以上駅を守り続ける