【ロンドン共同】ロンドンの自然史博物館で5日、同館が保管していたアイヌ民族の遺骨7体を北海道アイヌ協会に引き渡す式典が開かれた。遺骨が持ち去られた経緯は不明な点が多い。研究のため同館に寄贈されたとみられており、160年間保管されていたものもある。同協会の大川勝理事長は式典で「先人たちはようやく故郷に帰ることができ、きっと心から安堵している」と語った。戦前に人類学などの研究目的で博物館や研究機関が