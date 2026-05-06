◇インターリーグアストロズ−ドジャース（2026年5月5日ヒューストン）ドジャースの大谷翔平投手（31）は5日（日本時間6日）、敵地でのアストロズ戦で今季6度目の先発マウンドに上がる。この日は投打二刀流ではなく、投手専念での出場。前日の試合まで自己ワーストの24打席連続無安打と打撃不振の中、デーブ・ロバーツ監督（53）は「彼の様子を見ていて、投球に集中する機会を与えるのがいいと思った。なるべく体を休ま