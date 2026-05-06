大谷は次回登板も投手専念の予定だ(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平は、今季6度目の登板も投手専念となることが決まった。現地時間5月4日のアストロズ戦試合終了後、デーブ・ロバーツ監督が翌日先発登板予定である大谷の起用法を明かしている。【動画】投手では初の月間MVP受賞！大谷翔平がフリー打撃を行うシーンをチェックドジャースは、4日からスタートしているアストロズ3連戦の初戦を8-3で制しており、先月末より低調