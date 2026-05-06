長期離脱となる見込みのスクバル。左腕を巡る今後の動きに注目が集まる(C)Getty Imagesタイガースのタリク・スクバルが左肘関節内遊離体除去手術のため、15日間の負傷者リストに入った。スクバルは昨季、13勝6敗、防御率2.21の成績を挙げ、2年連続でサイ・ヤング賞に輝いた。今季も7試合で3勝2敗、防御率2.70をマークしていた。【動画】英国相手にプレーボール弾を被弾したスクバルを見る29歳の左腕は今オフにFAとなる見込み