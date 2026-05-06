５日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に、女優の平祐奈が出演。旅先の温泉でのハプニングを語った。「旅のトラブル大報告会」をテーマにしたトークで、旅好きだという平は「初めて車の免許を取って、一人で運転して行こうと思って、箱根の方に行ったんですよ。ホテルに着いて、大浴場に行こうと思って、ガラガラって開けて裸で入ったら、目の前に男性がいて、ああ〜ってなっちゃって」と、まさか