元フジテレビのフリーアナウンサー内田恭子（49）が5日までに、インスタグラムを更新。愛犬を公開した。内田は「Love walking at dusk.光が優しくなる夕暮れ時が好き」とつづり、背中の大きく開いたトップスで愛犬を抱いた姿を公開した。この投稿に「おきれいです」「うっちー最高」などのコメントが寄せられている。