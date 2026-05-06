◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（５日・東京ドーム）少年に送った助言を体現した。吉川が鉄壁の二塁守備でみせた。１点リードの８回１死、内山の一、二塁間の強烈なゴロをスライディングキャッチ。素早く一塁送球してアウトにした。満員の場内が拍手と「ナオキコール」に包まれた。こどもの日。巨人ファンの少年少女が職業体験として、試合前に選手へのインタビューや動画撮影、スタメン発表の場内アナウンスなどを