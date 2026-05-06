フリーアナウンサーの有働由美子（57）が5日、インスタグラムを更新。愛犬を抱いた姿を披露した。有働は「大型連休認知症予防に良い歩き方で楽しめるお散歩はいかがですか？」と呼びかけ、「うちのソラくんはすぐ抱っこという」とつづり、2匹の愛犬を抱いた姿を公開した。そして「『健康案内人』月〜金9:55〜テレビ朝日系」と伝えた。この投稿に「うどーちゃん、いつまでも若いね」「マスクしてても美しさがあふれ出てます」