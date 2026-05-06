◆米大リーグアストロズ―ドジャース（５日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、敵地・アストロズ戦に今季３度目の投手専念する。スタメンが発表され、打順からは外れた。前日の結果を受けて、試合後にロバーツ監督が方針転換で投手専念させることを明かしていた。大谷は前日は「１番・指名打者」でフル出場。５打席で２四球を選んだが３打数無安打に終わ