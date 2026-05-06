グラビアアイドルの山田あい（22）が5日、インスタグラムを更新。ビキニショットを公開した。山田は「夕日だいすきなのー！」とつづり、赤いビキニ姿で水辺を歩く姿や、ひざを大きく開いて腰を下ろした姿を公開した。この投稿に「素敵過ぎるよ」「ビーナス降臨」「超カワイイ」「エキゾチック」などのコメントが寄せられている。山田は、所属事務所のホームページでは「令和の超新生」「グラビア界に激震！Iカップの超新星」と紹介