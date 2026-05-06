女優大竹しのぶ（68）が5日、東京・日本青年館ホールで主演ミュージカル「GYPSY」（6日から同所）の取材会を行い、ゲネプロを公開した。初演から3年ぶりの再演で、“究極のショービジネスマザー”の主人公ローズを演じる大竹は「2回目ができることが、すごくうれしくて。さらに前よりももっと、前にできなかったことができるチャンスをもらえたことがすごくうれしくて。新しい仲間と共にさらなる高みを目指して頑張ってきたことが