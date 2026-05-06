現地５月５日にサウジアラビアで開幕したU-17アジアカップのグループステージ初戦で、日本と同じB組のU-17中国代表がインドネシアと対戦。87分にキアヌ・センジャヤのシュートで失点し、０−１で敗れた。予選５試合で42得点０失点と圧倒的なパフォーマンスを誇示し、国内では「史上最強世代」との呼び声が高かっただけに、中国のファンは落胆。結果を伝えた同国のメディア『直播吧』のコメント欄には次のような声が寄せ