◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（５日・東京ドーム）祖父のゲキに応えた。３―２の８回２死走者なし。大勢投手（２６）は武岡を３球全てフォークで空振り三振に斬ると、雄たけびを上げてグラブをパチンとたたいた。４月２６日・ＤｅＮＡ戦（横浜）以来９日ぶりの登板で１回無安打無失点、２奪三振。同２９日にコンディション不良を訴えてからの復帰戦で力を存分に発揮した。「無事投げられたので良かったです。おじ