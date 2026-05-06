“令和の峰不二子”と呼ばれるモデルでタレントの阿部なつきが、６日までに自身のインスタグラムを更新。美しいワンピース姿を披露した。「リゾートにぴったりなワンピースはＲａｎｄｙのもの着るだけでオーラがでるような、とびっきり可愛いデザイン」とつづると、海をバックに白に黒の水玉模様のついたワンピースを着用した姿の写真をアップ。この投稿には「なつき可愛い過ぎる」「ワンピ可愛いまさにリゾートにぴった