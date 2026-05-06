米大リーグは５日（日本時間６日）、パイレーツのＣ・デベンスキー投手（３５）が、現地２日のレッズ戦でＳ・スチュワート内野手に対して故意に危険な投球をしたと判断し、３試合の出場停止処分と金額非公開の罰金を科したと発表した。この処分は、デベンスキーが異議申し立てをしない限り、今夜から発効する。異議申し立ての手続き中は、引き続き登板できる。パイレーツのＤ・ケリー監督も１試合の出場停止処分と金額非公開の罰