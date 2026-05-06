声優、俳優、歌手として活躍する宮野真守（４２）が５日、都内で行われた映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の公開記念舞台あいさつに出席。日本語吹替版でマリオの声を務めており、「イッツミー、マリオ！」とあいさつして登場した。壇上で宮野は、１９８５年発表のチャリティーソング「ＷｅＡｒｅｔｈｅＷｏｒｌｄ」が収録されたスタジオを訪問したと告白。「僕もここ（ロサンゼルス）で実際に曲をレコ