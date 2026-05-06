阪神は５日、今年から始動させた野球振興イベント「トライアルベースボール」をファーム・広島戦（ＳＧＬ）の試合後に開催し、約１５０人の子どもたちに向けて選手たちが野球教室を開いた。糸原、西純、今朝丸ら２０人以上の選手が参加し、約４０分間にわたって子どもたちに打撃や投球を指導。小さな球児たちとふれ合い、笑顔の絶えない時間となった。子どもたちにボールをトスし、打撃練習を手伝ったディベイニーは「子どもた