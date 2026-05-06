「ファーム・西地区、阪神０−２広島」（５日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）先発の阪神・ラグズデールが来日最長の７回を投げ２失点の粘投。前回登板では６四球を与えたが、この日は２四球で持ちこたえた。「長いイニングを投げられたのが本当に良かった」と、試合後の表情には充実感が漂った。初回、いきなり無死満塁を背負ったが落ち着いていた。堂林を１４８キロの直球で押し込み、５−４−３の併殺。続く打者も打ち取り、