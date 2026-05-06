【ニューヨーク＝木瀬武】５日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比３５６・３５ドル高の４万９２９８・２５ドルだった。３営業日ぶりに値上がりした。米国とイランの停戦が維持されることへの期待から、原油先物価格が下落し、幅広い銘柄の買い注文につながった。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は２５８・３３ポイント高の２万５３２６・１３となり、再び最高値を更新した。