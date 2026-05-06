「東都大学野球、青学大４−３東洋大」（５日、神宮球場）第４週の１回戦３試合が行われ、青学大は東洋大に４−３で競り勝った。先発の今秋ドラフト候補・鈴木泰成投手（４年・東海大菅生）が８安打３失点で完投し３勝目。４日の阪神戦でプロ初勝利を挙げた青学大の先輩、中日ドラフト１位・中西聖輝投手から送られたエールが励みとなった。中大は立正大に２−５で敗れ７連敗。亜大は国学院大に５−４で勝って５連勝とした。