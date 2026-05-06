イラン国営テレビは5日、ホルムズ海峡を通過する船舶を管理するための新たな仕組みを導入したと報じました。新たな仕組みでは船舶はイラン当局が指定するアカウントから事前にメールを受け取り、示された通航規則に基づいて調整した上で、イラン当局から通航許可を取得する必要があるとしています。一方、イラン議会では現在、ホルムズ海峡を通過する船舶に通航料を課す法案が検討されていますが、今回の仕組みで船舶に通航料が課