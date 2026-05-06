◎巨人・亀井外野守備兼走塁コーチは、キャッチボールの間を横切ろうとしてしまい「あ、ごめん。寝てたわ」。前日ナイターからのデーゲームなので、眠いのは分かります。◎ヤクルト・池山監督は「タケ（武岡）何年生まれや？」と質問。01年生まれと聞き「2001…。俺もう引退してるやん」。実際は02年引退。それでも世代間ギャップを感じさせない指揮官です。◎ヤクルト・池山監督は報道陣から北村をスタメン起用するか聞かれ