◇セ・リーグ巨人3―2ヤクルト（2026年5月5日東京D）「こどもの日」に復活の快投だ。巨人・大勢投手（26）が5日のヤクルト戦で9日ぶりに登板し、1回無失点でコンディション不良からの回復を印象付けた。1点リードの8回に2奪三振を含む打者3人斬り。圧巻の11球で3連敗で止める逃げ切り勝利に貢献した。不在の間はブルペンが不安定。改めて存在感を示した。帰ってきた8回のマウンドで、大勢が仁王立ちした。古賀をフォーク