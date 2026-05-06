◇パ・リーグロッテ1―6オリックス（2026年5月5日京セラD）ロッテ先発のジャクソンは6回8安打5失点で3敗目。打線も9回に1点を返して零敗こそ免れても5安打と振るわず、京セラドームでは開幕から5戦全敗で借金5に膨らんだ。初回先頭の宗に振り逃げ（記録は三振と暴投）を許し、さらにボークで窮地を広げて3失点。サブロー監督は「うちの負けパターン。ミスで点を取られて、打てないまま終わってしまう。何とかしないと