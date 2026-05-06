◇セ・リーグヤクルト2―3巨人（2026年5月5日東京D）ヤクルトの吉村は一発に泣いた。8回で許した安打は2本だけ。4回に2四球で1死一、二塁のピンチを招き、大城に右越え3ランを被弾。「ストライク先行でいきたい場面で投げられなかった。しっかり反省したい」と悔やんだ。開幕投手を任せるなど、先発陣の柱として期待が高いだけに、池山監督も「思い切って勝負してくださいと言っている中、私の方がクエスチョン。一番ダ