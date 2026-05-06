◇パ・リーグ楽天3―2日本ハム（2026年5月5日楽天モバイル）子供たちに「4番」の凄さを伝えた。1―2の7回無死一塁。楽天・浅村は細野のツーシームを仕留めた。右翼席へ運んだ逆転4号2ラン。逆方向への一発は今季初めてで、「久しぶりに“らしい”打撃ができた。こどもの日に、将来のプロ野球選手になる子供たちの前でいい試合ができて本当に良かった」と胸を張った。前日は本塁打を放った平良、辰己にベンチでグミを与え