◇セ・リーグ巨人3―2ヤクルト（2026年5月5日東京D）巨人の大城が貴重な一発を放った。0―0の4回1死一、二塁でチーム初安打となる決勝3号3ランを右翼席へ。「昨日（4打数無安打）はチャンスで打てなかったので、今日は打ちたいと思っていた」。「こどもの日」でヒーローインタビューを務めた小学生からは「どうしたら足が速くなりますか？」とまさかの質問。足は速い方ではなく、「お父さん、お母さんの手伝いをすれば速