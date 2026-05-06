◇パ・リーグ楽天3―2日本ハム（2026年5月5日楽天モバイル）楽天の荘司が今季初の本拠登板でリーグ最多に並ぶ4勝目を挙げた。自己最多の123球で7回2失点の粘投。「状態は凄く悪かった。うまく試合をつくれたかな」と振り返った。1―2の7回は内野安打と2四球で招いた2死満塁で細川を左飛。直後に浅村の逆転弾が生まれ「めちゃくちゃテンションが上がった」と笑った。