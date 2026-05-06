今年デビューしたばかりの俳優・伊藤絃（23）が、10日放送の「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）で早くもNHK大河ドラマに初出演を果たす。豊臣家に忠義を尽くす加藤清正役。大抜てきされた逸材は、本紙の取材に「中途半端な芝居はできない。このチャンスを大事にしたい」と意気込みを語った。2024年5月に芸能界入り。わずか約8カ月後にオーディションで大作への切符をつかんだ。ほかの作品で不合格が続いた中で、初めて受けた合格通