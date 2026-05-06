◇セ・リーグ巨人3―2ヤクルト（2026年5月5日東京D）【辻発彦視点】大勢がいい状態で復帰したことで巨人の勝ちパターンができてきた。調整をはさんで4月26日以来の登板で、力のある直球に低めのフォーク。気迫が前面に出て、不安なく腕が振れているから打者は球速以上の速さと切れを感じていたと思う。先発の赤星は2回から力みが消えて安定した投球に変わった。4回1死二塁からの遊撃内野安打ではシュートで北村のバ