記事と動画を連動させてアマチュア野球の有力選手をリサーチする「スポニチ調査ファイル」。第2回は、大阪の甲子園未出場校からドラフト戦線に浮上した大学生を調査する。大阪電通大高出身で天理大の的場吏玖投手（4年）は最速147キロを誇る。無名校で進化を遂げ、プロ注目投手にまで成長した理由を調べに向かった。（取材＝河合洋介）4種の変化球は七色に光る。天理大・的場の持ち球はスライダー、カットボール、カーブ、フ