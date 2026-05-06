◇セ・リーグDeNA5―5広島（2026年5月5日横浜）DeNAは今季初の引き分け。プロ2度目のスタメン出場だったドラフト5位・成瀬が躍動した。2点を追う4回2死満塁から中越えに走者一掃の逆転二塁打。プロ初打点を挙げた。「テレビで見ていた床田投手からタイムリーを打てたのは凄く自信になる」。少年時代の憧れは巨人・坂本。「こどもの日」に活躍し、「打てる選手や守備がうまい選手は格好いいなと思っていた。自分も子供