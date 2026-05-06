記事と動画を連動させてアマチュア野球の有力選手をリサーチする「スポニチ調査ファイル」。第2回は、大阪の甲子園未出場校からドラフト戦線に浮上した高校生を調査する。香里丘の岡本翔斗投手（3年）は最速148キロを誇る。無名校で進化を遂げ、プロ注目投手にまで成長した理由を調べに向かった。（取材＝河合洋介）すでにNPB12球団のスカウトが学校を訪れた原石が、大阪の公立校に現れた。香里丘・岡本の魅力は、美しい投球