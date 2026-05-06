水曜企画「G1追Q！探Q！」は担当記者が出走馬の陣営に聞きたかった質問をぶつけて本音に迫る。3歳の芝マイル王を決める「第31回NHKマイルC」は東京本社・鳥谷越明（56）が担当する。ジーネキングを送り出す斎藤誠師（55）は当レース7度目の挑戦で、最高成績は11年プレイと13年ガイヤースヴェルトの5着。息子の斎藤新（25）とのタッグで初制覇を狙う。「父子重賞初V」「日高の夢」「厩舎の流儀」の3項目を聞いた。【父子重賞初V