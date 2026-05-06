◇セ・リーグ中日7―3阪神（2026年5月5日バンテリンD）中日のバンテリンドームの6日までの3日間は「ファミリーシリーズ2026」と題したイベントを開催中で、試合前は親子で守備位置に就いてコールされた選手を出迎える「親子オンユアマークス」を実施。スコアボードの選手名はひらがな表記、人気マスコット・ドアラは新聞紙で作った“かぶと”をかぶって登場し歓声を浴びた。試合後は「グラウンドキーパー体験」なども開