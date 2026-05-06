陸上の世界リレー大会を終え、日本陸連の前村公彦・短距離ディレクターが5日、現地ボツワナからオンラインで総括会見を行った。日本は3種目に出場し、男子1600メートルリレーのみが来年の世界選手権（北京）出場権を獲得し、お家芸の男子400メートルリレーはバトンミスで出場権を逃した。残る出場4枠は有効期間での記録上位に与えられるため、9月の愛知・名古屋アジア大会で“ガチ布陣”を結成する方針。7月のダイヤモンドリー